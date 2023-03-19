Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Twitter adresinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."