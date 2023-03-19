Yeniden Refah yarın Cumhur İttifakı kararını açıklayacak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 20 Mart'ta Cumhur İttifakı'na katılım teklifine ilişkin partisinin aldığı kararı açıklayacak.
Yeniden Refah Partisi uzun süren istişarelerin ardından AK Parti'den gelen Cumhur İttifakı'na katılım teklifi için kararını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yarın (20 Mart) saat 13.00'te partisinin genel merkezinde, ittifak teklifine ilişkin partisinin kesin tutumunu kamuoyuna açıklayacak.
Ne olmuştu?
AK Parti Genel Başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi'ne yönelik ziyaretlerinin ardından ittifaka katılım için 30 maddelik teklif gündeme gelmişti.
Yeniden Refah'ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği iddia edilmişti.
Sonrasında iktidar kanadından yapılan açıklamalarda bu iddia yalanlanmıştı.
Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00da basın toplantısı ile "İttifak" davetine dair kararını açıklayacaktır. pic.twitter.com/kbg1ytWKnxYeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) March 19, 2023