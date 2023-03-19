Fenerbahçe'den devre arası açıklama: "Sisteminize yazıklar olsun"

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının devre arasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin 35. dakikada Rossi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçeesisyle geçerli sayılmadı.

İlk 45 dakikanın ardından Fenerbahçe'nin Twitter hesabından "Sisteminize yazıklar olsun" başlığıyla bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki

Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız!

Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun!

Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"