Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Haber Giriş : 19 Mart 2023 21:40, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 21:39
A.Y. yönetimindeki AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.
Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.