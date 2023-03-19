TGRT Ana Haber'deki ekonomi eleştirileri sebebiyle işten atılan haber spikeri Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçti.

Twitter'dan paylaşım yapan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, güzel bir haberim var "Ne zaman döneceksin?" Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13'te ilk bülten için "vira bismillah" diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlaklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam."

Dostlar,

güzel bir haberim var🙋🏻️



"Ne zaman döneceksin?"

Hep sordunuz.



Vuslat️

Artık Halk TV ailesindeyim.



Yarın saat 13'te

ilk bülten için

"vira bismillah" diyeceğim.



Bana kucak açan

Halk TV yönetimine

teşekkür ederim.



Ahlaklı

hakikate hürmet eden

halk haberciliğine devam. Ekrem Açıkel (@ekremacikel) March 19, 2023



Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden AK Partili ve MHP'li üyelere seslenen Açıkel, "Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz. Şu işi bari particilikten uzak tutun" diyerek tepki göstermişti.

Açıkel, "Doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceği" şeklindeki söylemleri de eleştirmişti.

Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına da tepki göstererek "İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" ifadelerini kullanmıştı.