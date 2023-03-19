Hurma fiyatı 290 liraya dayandı

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurma, satış noktalarında kendini göstermeye başladı.

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, Ramazan ayına sayılı günler kala hurmaya talebin arttığını söyledi.

Geçen yıl hurmanın hasat zamanında Mekke'ye kar yağması ve Medine'de sel olması nedeniyle bu yıl kaliteli ürünün az çıktığını bildiren Özkan, bu durumun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Özkan, ithal edildiği için hurma fiyatının kur artışlarından da etkilendiğine dikkati çekerek, "Bu sene umre ibadeti sebebiyle, hurma satışları daha önce başladı. Hurma fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı." dedi.

Türkiye'ye Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Kudüs ve mevsimine göre Libya'dan yaklaşık 30 cins hurma getirildiğini anlatan Özkan, ülkede hac ve umre ibadetinden dolayı ağırlıklı olarak Medine hurmasının tercih edildiğini ifade etti.

"HURMA FİYATLARI 45 LİRA İLE 290 LİRA ARASINDA"

Sadece Medine'den 20'ye yakın hurma cinsinin ithal edildiğini belirten Özkan, bunların kabuklu kabuksuz, büyük küçük, yumuşak sert gibi özelliklerine göre sınıflandırıldığını, kilogramının 145 lira ile 290 lira aralığında satıldığını kaydetti.

Diğer hurma cinslerinin fiyat ve faydaları hakkında da bilgi veren Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mebrum hurmasının kilogram fiyatı, boylarına göre 165 lira ile 265 lira arasında değişiyor. Kan hurması diye bilinen, Hudri cinsinin kilogramı 175 lira. Arap ülkelerinde, demir oranı diğer hurmalara göre daha yüksek olan Hudri cinsinden pekmez yapılır. Medine karası diye anılan Safavi hurmasının kilogramı 175 lira, antioksidan değeri daha yüksek olan bu cinsi Araplar özellikle karaciğer yağlanmasına karşı öneriyor.

Diyabet hastalarının ya da şeker sevmeyenlerin tüketebileceği Sugi hurmasının kilogramı 130 lira ile 200 lira arasında satılıyor. Dişi olmayan bebek ve yaşlıların tüketebileceği daha etli bir cins olan Mejdul hurmasının kilogramı 190 ile 290 lira aralığında bulunuyor.

Irak'tan gelen hurmanın kilogram fiyatı ise 45 lira. Peygamber Efendimiz'in diktiği rivayet edilen Acve hurmasının kilogramı da 200 ile 260 arasında satılıyor. Hadislerde Acve hurması ile ilgili 7 adet yenmesinin şifa olduğu müjdeleniyor."

HURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkiye'de, hurmanın genellikle Ramazan ayında iftar sofralarında tüketildiğini, Arap ülkelerinde tok tutması nedeniyle iftardan çok sahurda yenildiğini dile getiren Özkan, bir insanın günlük vitamin ve mineral ihtiyacının hurmayla karşılanabileceğine dikkati çekti.

"Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine hurma yardımları yaptıklarına da değinen Özkan, hurmanın yılın her ayında tüketilmesi gereken eşsiz bir meyve olduğunu vurguladı.

Özkan, bekleyen ve bayatlamış ürünlerin hurma pekmeziyle tatlandırıldığını, raf ömrünün daha uzun olması için oksit gazına tabi tutulduğunu, parafinle parlatıldığını ve şıralı sularda bekletildiğini anlattı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Hurmanın üzerindeki tozu hurmanın zırhıdır. Hurma yıkandığı zaman, belli bir süre sonra aflatoksin üretmeye başlar. Bu nedenle hurmayı yıkayarak muhafaza etmemek gerekiyor, yıkandıktan sonra da hemen tüketilmesi öneriliyor. Ambalajlı ürünlerin çoğunda yıkama ya da parlatma işlemi yapılıyor.

Vatandaşlar özellikle açık ve işlenmemiş ürün almaya dikkat etsinler. Çünkü, açık ürün çok fazla hileye mahal vermiyor. Bir de hurmada eski ve yeni mahsulde lezzet ve vitamin farkı çok oluyor, vatandaşlar tüketecekleri hurmanın o senenin mahsulü olmasına dikkat etsinler ve bunu satıcıya sorsunlar."