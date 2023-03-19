Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkiinde kar ve tipi etkili oldu.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.

Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirten Ömer Faruk Işık, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz" dedi.