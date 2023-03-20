Helikopter uyuşturucu ve füze yüklüydü

DEAŞ'a karşı mücadele bahanesi ile Suriye'ye giren Koalisyon güçlerinin terör örgütü PKK'ya illegal yöntemlerle verdiği helikopterin düşmesi bölgede kurulan kirli ilişkiler ağını da ortaya çıkardı. PKK'lı teröristlere 2020 yılı sonlarından itibaren Deyr ez-Zor ili Hak El-Omar'da ilk helikopter ve İHA-SİHA eğitimi vermeye başlayan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 2021 yılına kadar 50 PKK'lıyı sertifikalı pilot olarak mezun etti.

Gazetemizin 2021 Mart ayında yazdığı 'teröriste eğitim gerçeği' Duhok'ta düşen helikopterle birlikte karanlık ittifak ve oynanan kirli oyunları gün yüzüne çıkardı.

Kaza sonrası ABD-Koalisyon kanadı ile PKK-KDP-KYB ve Haşdi Şabi yapılanmaları arasında karşılıklı suçlama ve inkar açıklamaları peş peşe geldi.

YILMAZ BİLGEN