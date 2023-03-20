Deprem en çok vasıflı iş gücünü etkiledi: Sanayinin zararı 81,1 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, yaptığı çalışmayla Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin sanayi alanlarında sebep olduğu hasarın fotoğrafını çekti. Hazırlanan raporda, bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) gibi planlı sanayi alanlarında önemli bir hasarın olmadığı ancak enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapısında oluşan hasar veya iş gücü eksikliği nedeniyle bazı tesislerde üretimin bir süre aksayabileceği belirtildi.

Depremin imalat sanayii iş yerleri üzerindeki en önemli ve telafisi güç olan etkisinin, vasıflı iş gücünde ortaya çıkan kayıp olacağına dikkat çekildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ