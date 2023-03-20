Ankara'da tarihi eser niteliğinde 1771 obje ele geçirildi
Ankara'da kaçakçılık polisince bir adrese düzenlenen operasyonda, 1771 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 10:15, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 10:16
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adreste çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objenin bulunduğu ve bu eserlerin ticareti yoluyla haksız kazanç elde edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1771 parça obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.