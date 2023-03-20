Dolar günü 19,01 TL'den tamamladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,01 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 18:50, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 18:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,0060
|19,0070
|19,0170
|19,0180
|Avro
|20,2120
|20,2130
|20,3840
|20,3850
|Sterlin
|23,0250
|23,1400
|23,2400
|23,3600
|İsviçre Frangı
|20,4180
|20,5200
|20,4770
|20,5790
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9760
|19,0560
|18,9870
|19,0670
|Avro
|20,1720
|20,2520
|20,3440
|20,4240
|Sterlin
|22,9650
|23,1750
|23,1800
|23,3900