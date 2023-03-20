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Boyundaki şişlikler kanser belirtisi olabiliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül:- "Boyundaki şişlikler hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülebiliyor. Bu şişlikler, basit bir enfeksiyon sonucunda oluşabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların bulgusu olabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 11:57, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 11:58
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Boyundaki şişlikler kanser belirtisi olabiliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül, boyun bölgesinde oluşan şişliklerin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebildiğini, bu şişliklerin basit bir enfeksiyon sonucunda oluşabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların bulgusu olabileceğini bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, boyunda oluşan şişliklerin en yaygın sebebinin lenf bezlerinin büyümesi olduğunu vurguladı.

Gül, "Normalde boynumuzda lenf bezleri vardır. Ancak bu lenf bezleri ele gelmez ve dışarıdan belli olmaz. Lenf bezlerinde büyümenin nedeni sıklıkla enfeksiyonlardır. Enfeksiyon, boyun bölgesine direkt yerleşerek şişlik ortaya çıkarabileceği gibi diş, ağız veya bademcik gibi baş ve boğaz bölgesinde yerleşip hastalık yaptıktan sonra boyun lenf bezlerine yayılarak dolaylı olarak da boyun şişliği oluşturabilir. Bunlar genelde ağrılı olup hızlı büyüme göstermiş ve sayıca birden fazla olabilirler. Tükürük bezleri, tiroid bezi, gırtlak, boyundaki kas dokusu ve diğer dokulara ait kistler, iyi huylu tümörler ile bazı doğuştan gelen problemlerin sonradan ortaya çıkmasına bağlı hastalıklar da boyunda şişlik yapabilir." ifadelerini kullandı.

Doğumsal kaynaklı kistlerin de boyundaki şişliklerin bir diğer nedeni olduğunu vurgulayan Gül, "Bu kistler sıklıkla ağrısız, üzerinde ısı artışı ve renk değişikliği olmayan, uzun süre boyutunda değişiklik olmayan şişlikler şeklinde karşımıza çıkar. Baş boyun bölgesindeki lenf bezleri eğer kötü huylu bir tümörün bu bölgeye yayılmasına bağlı olarak büyümüşse ya da kitlenin kendisi bu bölgedeki dokuların kötü huylu hastalıklarına bağlı ise şişlik sıklıkla sert, yapışık tarzda olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, boyun bölgesinde oluşan şişliklerin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebildiğini, bu şişliklerin basit bir enfeksiyon sonucunda oluşabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların bulgusu olabileceğini bildirdi.

- "Kötü huylu tümörler akılda tutulmalı"

Aylin Gül, boyundaki şişlikler fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime gidilmesi gerektiğini, çocukların boynundaki şişliklerin ön planda enfeksiyona bağlı lenf bezi büyümeleri olduğunu, ileri yaşta görülen ve hızlı büyüme gösteren boyun şişliklerinde ise mutlaka kötü huylu tümörlerin akılda tutulması gerektiğini belirtti.

Şişliğin her zaman kesin nedeninin ilk muayenede tespit edilmeyebileceğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu durumda şişliğin ne zamandır olduğu, eşlik eden başka bulguların olup olmadığı, hastanın yaşı, vücudun başka bölgelerinde de benzer şişliklerin olup olmaması tanıda oldukça yardımcıdır. Kulak burun boğaz hekimince ayrıntılı bir muayene ve endoskopik muayenelerin ardından tanıda yardımcı olması amacıyla kan tetkiklerinin yanı sıra ultrasonografik incelemeler, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans inceleme gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bazen bu tetkikler neticesinde kesin tanıya ulaşılamaz ve boyundaki şişlikten ince bir iğne ile sıvı alınıp bu sıvının patolojiye gönderilmesi gerekebilir."

Gül, tedavinin sıklıkla şişliğin neden kaynaklandığına göre belirlendiğini, bölgedeki iltihaplara bağlı lenf bezi büyümelerinde sıklıkla ilaç tedavileri ve antibiyotiklerin yeterli olduğunu belirterek, "10-14 günlük antibiyotik kullanımı yeterli olmakla beraber lenf bezinin tamamen kaybolması 2-3 hafta sürebilir. İlaçlarla düzelmeyen boyundaki şişlik, kitle ve iyi huylu tümörler ameliyatla çıkarılarak tedavi edilir. Eğer bu şişlik doğumsal kistik bir kitle ise tedavisi sıklıkla cerrahi olarak kitlenin çıkarılmasıdır. Yapılan incelemeler neticesinde lenf bezi büyümesinin baş boyun bölgesi yerleşimli kötü huylu bir tümör kaynaklı olduğu tespit edilmiş ise bu bölgeyi ve boyundaki diğer lenf bezlerinin de çıkarılmasını içerecek cerrahi bir tedavi gerekebilir. Ek olarak, hastanın sonrasında radyoterapi-kemoterapi alması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

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