Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Milletvekili adaylığı için başvuru yapmayacağım. Çok net söylüyorum, Milletvekili adayı değilim.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mart 2023 12:50, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 12:52
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Milletvekili adaylığı için başvuru yapmayacağım. Çok net söylüyorum, Milletvekili adayı değilim.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Milletvekili adayı olmadığını söyledi.
Arınç, 50 yıldır siyasetteyim, 20 yıl boyunca da milletvekili ve Bakan olarak görev yaptım. TBMM Başkanlığı görevini yerine getirdim.
70 yaşını geçmiş bir siyasetçiyim. Milletvekili adaylığı başvurusu yapmam dedi.