Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Mart Pazartesi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

AK Parti TBBM Grup Toplantısı'nda 15 Mart Çarşamba günü konuşma yapan Erdoğan'ın 16 Mart'ta ise Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni gerçekleştirerek, zirveye katılan devlet başkanlarıyla görüşmeler yaptığı paylaşımda yer aldı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Mart Cuma günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelerek ortak basın toplantısında konuştuğu, 18 Mart'ta ise 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılı Töreni'ne katıldığı, Seddülbahir Kalesi ile Gelibolu-Eceabat Yolu'nun açılışını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Erdoğan'ın 19 Mart Pazar günü ise Balıkesir'de Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışını gerçekleştirerek depremzedelerle bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.