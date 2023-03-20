Yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden sonra binaya bakmaya gitmiş

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu Helete, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Helete, inşa ettiği Kubilay Apartmanı dışında aynı bölgede Hilal, Oğuzhan ve Cihangir apartmanlarının bulunduğunu ve bu binalarda deprem nedeniyle herhangi bir çizik dahi oluşmadığını öne sürerek, "Yıkılan Kubilay Apartmanı'nı tüm mevzuata uygun olarak yaptık. Ayrıca bu bina gece olan depremde yıkılmamış, bina sakinleri sabah beni arayıp 'Binanın doğusunda bir sıkıntı yok, batısında ufak sarkmalar var. Bu tarafta bulunan iş yeri sahiplerini uyardık.' dedi. Bu iş yeri sahiplerinin tadilat yaptıklarını, kolonlarla oynadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Kendisine ait başka binaların deprem nedeniyle yıkılmadığını ve hasar bulunmadığını savunan Helete, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine 6 Şubat'ta sabah saat 10.30 gibi binaya gittim baktım, kapısı kapalıydı. İş yerinin de darabası (kepenk) kapalıydı. Daha sonra oradan ayrıldım. Saat 13.30'da ikinci depremde binanın batı tarafı yıkılmıştır. Yıkılmadan önce binaya girenler enkazda kalıp vefat etmişler. Ayrıca binanın yıkılmayan kısmı 6 günde zorla yıkılır. Binanın mimari projesini H.K. çizmiştir. Bana ait olan başka hiçbir bina yıkılmamıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim, binanın altında bulunan iş yeri giriş ve üstünde bulunan asma kattan oluşmaktadır. Asma katın girişi iş yerinden değil, dışarıdan bağımsız bir şekilde yapılmıştır ancak daha sonra tadilatla içeriden de giriş yapıldığını öğrendik. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

- Deprem dayanıklılık testini 11 bina geçememişti

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvardaki çalışmalar sonucu arasında Kubilay Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örneklerde yapılar, dayanıklılık testini geçememişti.

Binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.