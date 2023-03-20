Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde, Kahramanmaraş'ta ise saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 18:58, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 18:59
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.