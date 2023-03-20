Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Yeniden Refah Partisi Cumhhur ittirafıkına katılıp katılmayacağı konusunda kararını verdi. Genel Başkan Fatih Erbakan açıklama yapıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2023 14:14, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 14:37
Günlerdir Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakına katılıp katılmayacağı konuşuluyordu. Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklama yaptı.
Fatih Erbakan'ın açıklamasından özetler:,
Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor.
14 Mayıs günü seçimlerde herhangi bir ittifak'a dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık.
Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım.
Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, 2023 Genel Seçimleri öncesi ittifaklar hakkındaki kararını açıklıyor. https://t.co/j474i0zcVMYeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) March 20, 2023