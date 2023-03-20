Denizli'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 14:04, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 14:05
Eskihisar Mahallesi'nden geçen Pamukkale yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 B 6041 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ezgi Eliuz'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Eliuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.