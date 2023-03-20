Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı

Bilgiç, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

İnsani yardımların ulaştırılması, hasar tespiti, cenaze hizmetleri, yol çalışmaları ve psikososyal destek alanlarında hizmet verildiğini ifade eden Şeker, yardımların ramazan ayı boyunca da devam edeceğini söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise Sivas'ın son 20 yılda kamu yatırımlarından en çok pay alan illerden biri olduğunu ifade ederek, bin 287 projenin tamamlandığını kaydetti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da Bandırma Eti Maden Bor Karbür Tesisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldığını hatırlattı.

Bor madeninin, dünya piyasasında stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bor madeni, savunma sanayisinde, cam sektöründe, tarımda, seramikte, temizlik ürünlerine kadar her alanda, yenilenebilir tüm enerji kaynaklarında olmazsa olmazdır. Bu yatırımla Balıkesir, bor dünya pazarında merkez olacaktır." dedi.

Öte yandan TBMM Deprem Komisyonu'nda sunum yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer ölü sayısını 50 bin 96 olarak açıkladı.