Meteoroloji uyardı! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı sistemin bugünden itibaren ülkeyi terk edeceği, ancak 22 Şubat'tan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girileceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalıp mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği ifade edilen uyarıda, "Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, çarşamba günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de perşembe günü; tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.



Uyarıda, deprem bölgesinde perşembe gününe kadar yağış beklenmediği aktarılarak, "Perşembe günü batıdan başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların; Perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" cümlelerine yer verildi.



Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği yönünde tahmin edildiği vurgulanan uyarıda, "Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.