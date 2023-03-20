Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2023 16:17, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum
Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.
Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.
Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."