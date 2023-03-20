İnşaat şirketi sahibi iş kadınına ofisinde infaz

Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketine gelen şüpheli Y.F. (45) ile şirket sahibi Zehra Çatal (41) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Bu sırada şüpheli Y.F. yanında getirdiği tabanca ile Çatal'a 6 kez ateş açıp yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Çatal'ın yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Polis, "kasten yaralama", "gasp" ve "yağma" suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.