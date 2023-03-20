Bakan Koca'dan hayatını kaybeden 112 Acil personeli için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep UMKE ve 112 Acil personeli Eren Ağtürk'ün motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 18:44, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 18:44
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep UMKE ve 112 ekibinden arkadaşımız Eren Ağtürk motosikletiyle geçirdiği trafik kazasından sonra yoğun bakımda 5 gün tedavi görmüş, kurtarılamayıp bugün hayata veda etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Gaziantep UMKE ve 112 Ekibinden arkadaşımız Eren Ağtürk motosikletiyle geçirdiği trafik kazasından sonra yoğun bakımda 5 gün tedavi görmüş, kurtarılamayıp bugün hayata veda etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/f1IG5TDctEDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2023