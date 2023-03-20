Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Genel Kurulda

Teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, orman havzalarıyla ilgili temel kanuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Millet İttifakı'nın iktidarında, hem su kanunu hem de orman havzaları kanunu çıkaracağız." dedi.

Yanlış tarım ve ekonomi politikalarıyla çiftçinin tarım maliyetleri altında ezilmeye terk edildiğini ileri süren Yokuş, milletin bu bereketli topraklara rağmen ete, sebzeye, meyveye ve bakliyata ulaşamaz hale geldiğini iddia etti.

Yokuş, ekonomi, gıda ve iklim kriziyle en hızlı ve en etkili baş etme yönteminin tarımsal ekonomi politikaları olduğunu dile getirerek, "Tarımda asıl amacımız, çiftçinin ürettiği ürünün piyasada gerçek değerini bulması, hak ettiği fiyatı almasıdır. Bunun için kazanç odaklı yeni bir model kuracağız. Çiftçi ister süt ister fındık üretsin, ürettiği ürünün fiyatını önceden bilecek, asla belirsizliğe mahkum olmayacak." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, kanun teklifinde, stratejik ürünler açısından bakanlık tarafından yapılan düzenlemenin üreticiyi rahat ettireceğine işaret ederek, "Sözleşmeli tarımın güçlendirilmesiyle, ülkede üretilen ürünlerin envanteri bakanlık tarafından bilinecek ve hangi ürünün nerede yetiştirileceği ve değişimleri de kontrol edilebilecektir." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sözleşmeli tarımın, zengini zengin; çiftçiyi ise yok eden bir sistem olduğunu öne sürerek, "Sözleşmeli tarım ancak koşulların çiftçiyi, üreticiyi koruduğu bir mekanizmayla olur, ekim yaptıran şirketin hakları korunduğu kadar, çiftçinin haklarının korunduğu bir sistemle olur." değerlendirmesinde bulundu.

-"Üretimin planlanması kaçınılmaz bir zorunluluk"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, gıda tüketiminin ve israfının arttığı dünya gerçekliğinde, üretimin planlanmasının kaçınılmaz zorunluluk olduğunu vurguladı. Minsolmaz, çiftçilerin en temel beklentisinin geleceği görebilmek ve planlayabilmek olduğunu söyledi.

Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak için üretim öncesinde bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Minsolmaz, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bu düzenleme ile arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilecek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanımı sağlanacaktır. Kanun teklifinin bir diğer önemli maddesi de sözleşmeli üretimin geliştirilmesidir. Bu sayede tarımsal üretimi planlamanın yanı sıra üreticilerimizin pazarlama sorununun ortadan kaldırılması, tüketicilerimiz açısından ise fiyatların artmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli üretim esnasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözülebilmesi ve tarafların korunması amacıyla gerekli düzenlemeler kanun teklifinde mevcuttur."

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise, "Bir planlama yapmak gerekiyorsa AKP'nin tarım kurmaylarına ve tarım zihniyetine yönelik bir planlama yapmak gerekir." görüşünü savundu.