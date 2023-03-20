Orhan Tatar: Yıkımların olduğu yerler çoğunlukla fay hattında

Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Kabinesi seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak
Kabinesi seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
AFAD'dan 'hane başı 10 bin TL destek ödemesi' açıklaması!
AFAD'dan 'hane başı 10 bin TL destek ödemesi' açıklaması!
Ali Yalçın, yeniden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı seçildi
Ali Yalçın, yeniden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı seçildi
Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi
Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
Ana sayfaHaberler Yaşam

Orhan Tatar: Yıkımların olduğu yerler çoğunlukla fay hattında

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu son 2 deprem sonrasında yıkımların olduğu yerlerin çoğunlukla faylar üzerinde olduğunu görüyoruz. Gerçekten, baktığımızda, insanların bu depremlerde ne yazık ki fay hatlarına yakın yerlerde yaşadığını görmek mümkün" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2023 23:42, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 23:44
Yazdır
Orhan Tatar: Yıkımların olduğu yerler çoğunlukla fay hattında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, komisyonda bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'de bulunan diri fay hatları hakkında bilgi veren Tatar, "Bugünlerde çok konuşuluyor. MTA'nın diri fay haritası bizim için önemli bir harita. Bunlara ait birtakım farklı parametreleri daha net olarak anlayabiliyoruz ama şu anda Türkiye'de 485 tane diri fay var, bunların toplam uzunluğu 14 bin 500 kilometre civarında ve her biri de en az 5 veya üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip" diye konuştu.

Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin kırım uzunluğu bakımından istisnai bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Kırılan fay parçasının uzunluğunu birkaç ülkeyle kıyasladığımızda, işte Tayvan'dan, Güney Kore'den, Portekiz'in kara parçasının neredeyse uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bir jeoloji profesörü olarak bunu söylemeye üzülüyorum ama ne yazık ki ülkemizde, bu son 2 deprem sonrasında yıkımların olduğu yerlerin çoğunlukla faylar üzerinde olduğunu görüyoruz. Gerçekten, baktığımızda, insanların bu depremlerde ne yazık ki fay hatlarına yakın yerlerde yaşadığını görmek mümkün" ifadeleri kulandı.

Depremler sonrasında yer kabuğunda 7,3 metreye varan yer değiştirmeler görüldüğüne dikkat çeken Tatar, "O yüzden sürekli 'Fay Yasası' diyoruz. Bu 'Fay Yasası' meslek şovenizminin çok ötesinde bir şey. Bu, gerçekten çok ciddi şekilde ele alınması gereken bir husus ve en kısa zamanda da bunu inşallah hep birlikte yasalaştırmak durumundayız. Bütün köylere gittim. İşte birkaç hafta önce yine gittim, dün yine gittim. Bakıyorsunuz, ben vatandaşa soruyorum; 'Köyde buradan fay geçtiğini biliyor musunuz?' 'Ya, bir rivayete göre işte şu ileriden, 500 metre öteden fay geçiyormuş' diyor ama kendi köyünün altından geçtiğini bilmiyor. Dolayısıyla buraları bizim ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor, her bir fayın teker teker parametresinin ortaya konulması gerekiyor, bu son derece önemli bir husus" dedi.

'BÖLGEDE 5'İN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELEBİLİR'

Depremden etkilenen illerde artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunan Tatar, "Ben dün de bölgedeydim, herkesin temel korkusu şu; 'Yeni bir deprem olacak mı? Artçı olacak mı?' Köpek havladığında, kedi miyavladığında insanlar kaçışıyor, bu noktaya gelmişler; tabi, onların depremi biraz daha erken hissettiğini varsayarak. Ama baktığınızda, gerçekten halen şunu söyleyebiliriz, önümüzdeki dönemlerde bölgede 5'in üzerinde oluşabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir, bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü 7,7- 7,6 büyüklüğündeki bir deprem, bu depremin oluşturduğu etki alanı, ortaya çıkan enerji, kırdığı fay parçasının büyüklüğü ve diğer bütün parametreleri dikkate aldığınızda bu belki de 6'nın üzerine kadar çıkabilecek büyüklükte artçı sarsıntılar yaratabilir" diye konuştu.

Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
Yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden sonra binaya bakmaya gitmiş
Yıkılan apartmanın müteahhidi, depremden sonra binaya bakmaya gitmiş
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Bakan Koca'dan hayatını kaybeden 112 Acil personeli için başsağlığı mesajı
Bakan Koca'dan hayatını kaybeden 112 Acil personeli için başsağlığı mesajı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünlüce hayatını kaybetti
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünlüce hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor
Meteoroloji uyardı! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Bu Habere Tepkiniz

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.
MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Sosyal güvenlik işlemlerinde askerlik süresi borçlanma yapılacak hizmetler arasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak işlemine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri