Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Şimşek, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Şimşek, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" dedi.