21 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
21 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilkent Mezarlığı'nı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çadır kentini ziyaret edecek, Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"na katılacak.
(Gaziantep/12.20-15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek
(Ankara)
3- TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlıkta düzenlenecek, "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Paneli"ne katılacak.
(Ankara/12.00)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/11.30/14.00)
3- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.
(Sivas/10.30)
4- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor.
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/17.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.15)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında son hafta mücadelesi başlayacak. K Grubu'nda Galatasaray Nef, Fransa'nın Limoges takımıyla, L Grubu'nda Darüşşafaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Limoges/Tenerife/22.30)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Vero Volley ekibiyle karşılaşacak.
(Milano/22.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/16.30)