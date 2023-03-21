21 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilkent Mezarlığı'nı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çadır kentini ziyaret edecek, Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"na katılacak.

(Gaziantep/12.20-15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek

(Ankara)

3- TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlıkta düzenlenecek, "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Paneli"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.30/14.00)

3- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/10.30)

4- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor.

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında son hafta mücadelesi başlayacak. K Grubu'nda Galatasaray Nef, Fransa'nın Limoges takımıyla, L Grubu'nda Darüşşafaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Limoges/Tenerife/22.30)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Vero Volley ekibiyle karşılaşacak.

(Milano/22.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.30)