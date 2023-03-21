Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.42'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.