AK Parti seçim günü 2 milyon kişiyi sandıkta görevlendirecek
AK Parti seçim için görev alacak personel sayısı hakkında bilgi verdi. Bu doğrultuda, her sandık için görevlendirilen müşahit, yedek müşahit sayıları dahil kat sorumlularını da eklediğimizde bu sayı 1 milyon olduğunu, 1 milyon çakılı, 1 milyon da çakılı olmayacak şekilde, 2 milyonu bulan bir çalışma ekibi ortaya çıkarttıklarını belirttiler.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mart 2023 08:11, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 08:48
AK Parti kaynakları "Yaklaşık 190 bin sandık var. Bu seçimde 200 bin olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizim her sandıkta, bir asil bir yedek sandık kurulu üyemiz, bir asil bir yedek müşahidimiz var. Kat sorumlularını da eklediğimizde bu sayı 1 milyon yapıyor. 1 milyon çakılı, 1 milyon da çakılı olmayacak şekilde, 2 milyonu bulan bir çalışma ekibi ortaya çıkıyor.
Kadın ve gençlik kolları teşkilatından gelen müşahit sayıları ile seçim kurulu müşahitlerini daha hesaba katmıyoruz bile" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden MHP ve BBP'nin de sandık görevlileri hesaba katılınca ittifakın üç milyonu aşkın kişiyi sandıkta görevlendireceği belirtiliyor.
EMRAH ÖZCAN