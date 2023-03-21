e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Seçime doğru altına hücum
Seçime doğru altına hücum
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Seçime doğru altına hücum

Küresel bankacılık sisteminde kriz işaretleri dünyada yatırımcıları "güvenli liman" görülen altına yöneltirken, kurların baskılanması, TL araçların getirisinin enflasyonun altında kalması nedeniyle Türk halkının son aylarda zaten belirgin bir artış gösteren altına yönelik talebi, seçime doğru daha da ivmelendi. Seçime sayılı günler kala altına yatırım eğiliminde belirgin artış yaşanıyor ve volatil seyre geçen altın fiyatları rekorlar kırıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Mart 2023 08:16, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 08:18
Yazdır
Seçime doğru altına hücum

Baskılanan kurların yerinde sayması nedeniyle dövizin reel olarak yatırımcısına kaybettirmesi, Kur Korumalı Mevduata (KKM) rağmen TL mevduat ve diğer TL yatırım araçlarının faiz getirisinin de enflasyonun altında kalması gibi nedenlerle Türkiye'de uzun süredir altına yöneliş dikkati çekiyordu.

Bunun yanında, küresel bankacılık krizi kaygısı ve sayılı günler kalan seçime doğru siyasal ve ekonomik alandaki belirsizliklerin finansal yatırımcıları ve ortalama yurttaşı "güvenli liman" arayışı ile altına daha fazla yönelttiği belirtiliyor. Bu süreçte birikimlerini koruma güdüsünün yurttaşları dünyadaki fiyat hareketlerinden de bağımsız olarak altına yatırıma yönelteceği öngörülüyor.

Altın fiyatları hareketlendi

Küresel bankacılık sisteminde kriz endişesinin arttığı süreçte, içeride seçim tarihinin de belli olmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim belirgin biçimde güçlendi. Altın fiyatlarında özellikle 10-17 Mart haftasının son iş gününde hızlı bir çıkış yaşandı.

17 Mart Cuma günü itibarıyla altının onsu 1.989,37 dolardan işlem görürken yurt içi piyasalarda altının gramı 1,216,37 liraya, çeyrek altının 1.988,76 liraya, Cumhuriyet altını da 8 bin 262 liraya yükselerek haftayı kapadı. 20-27 Mart haftası ise altında yüksek volatile ile başladı.

20 Mart itibariyle uluslararası piyasalarda ons altın 2.000 doları aştıktan sonra biraz geri çekildi. İç piyasada gram altın 1.220 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı dün öğle saatlerinde 1.224 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 2 bin 15, Cumhuriyet altını 8 bin 33 liradan satıldı.

İthalata kontrol

23 Şubat'ta Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı ile altın ithalatına kontrol niteliğinde düzenlemeye gidildi. Buna göre standart ve standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca TCMB ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek. Bu aracı kuruluşlar ithal ettikleri bu kapsamdaki kıymetli madenleri 3 iş günü içinde BIST'e teslim etmek zorunda olacaklar.

Yurt içinde yalnızca Darphane ve Hazine tarafından izin verilen rafineriler ile BIST tarafından yayımlanan rafineriler listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilere standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Uzmanlar "eğilim sürer" diyor

Dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler açığını büyüterek makro ekonomik istikrarı olumsuz etkileyen altın ithalatına Cumhurbaşkanı kararıyla kısmen de olsa kontrol gelse de uzmanlar, küresel kaygılar ve finansal piyasalardaki mevcut tablonun yanı sıra siyasal ve ekonomik alanda her seçim dönemindeki gibi var olan "belirsizlik" olgusunun itmesiyle tasarruf sahiplerinin ihtiyaten altına yönelişinin artarak süreceğini öngörüyor.

Finansal yatırımcılar ve tasarruf sahibi yurttaşların yatırım tercihlerinin seçimden sonra değişme olasılığı bulunmakla birlikte, seçime kadar olan dönemde döviz ve KKM'de stabil bir seyir, buna karşılık birikimlerini koruma güdüsüyle hareket eden tasarruf sahiplerinin talebindeki artış paralelinde altında yükselişin devam edeceğini öngörenler çoğunluk oluşturuyor.

Altın ithalatı tam gaz

Son hafta altında dünyada ve içeride hızlı hareketlenme yaşanırken, son aylarda Türk halkının hızla artan altın talebi ve bunun paralelinde Türkiye altın ithalatındaki artışla dikkati çekiyor. Borsa İstanbul (BIST) Kıymetli Madenler Piyasası şubat ayı verileri, geçen yıl rekor kıran altın ithalatındaki ivmenin bu yıl da devam ettiğini ortaya koyuyor.

Yıllık altın ithalatı özellikle 2022'de önceki yıla göre dört kat artarak 56 tondan 265 tona çıkmıştı. Bu eğilim 2023'te de devam etmesi ile ocak ayında 68,3 tona ulaşarak 1995'ten bu yana tüm yılların rekorunu kıran altın ithalatı şubat ayında da 57,5 tonla yüksek düzeyde gerçekleşti.

Böylece iki aydaki altın ithalatı geçen yılın eş dönemine göre tam 14,6 kat artarak 125,8 tona ulaştı. Bu yıl iki ayda, geçen yılın tümündeki hacmin neredeyse yarısı kadar altın ithal edildi.

Cari açığın yarısı altından

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye'nin aylık altın ithalatı ocakta 4 .9 milyar 921 milyon dolarla tarihindeki en yüksek aylık düzeye ulaştı. Bunun da tamamına yakını tek ülkeden edildi.

İsviçre'den altın ithalatı 4 milyar 141 milyon dolarla bu ülkeden yapılan toplam aylık ithalatın yüzde 95,5'ini oluşturdu. Başka deyişle Türkiye, ocak ayında İsviçre'den neredeyse sadece altın ithal etti. Aynı ay bu ülkeye yapılan ihracat ise sadece 194,8 milyon dolar oldu .

Ocakta gerçekleşen toplam 1 milyar 95 milyon dolarlık altın ihracatı düşüldüğünde 4 milyar 796 milyon dolar olan aylık "net" altın ithalatı, 9 milyar 849 milyon dolarla tüm yılların rekorunu kıran cari işlemler açığının yüzde 48,7'sine denk geldi. Başka deyişle cari açığın yaklaşık yarısı altın ithalatından kaynaklandı. Son bir yılda 51 milyar 686 milyon dolara ulaşan cari açığın 23 milyar 655 milyon dolarla yüzde 45,8'i net altın ithalatı dolayısıyla verildi.

Darphane'de fazla mesai

Türk halkının altın talebi, Darphane'ye fazla mesai yaptırdı. Cumhuriyet altını talebindeki artış paralelinde üretimi yapılan çeyrek altın adedi ocakta geçen yılın ayın ayına göre yüzde 168 artışla 2 milyon 211 bin 250 oldu.

Ocak ayında üretilen yarım altın adedi yüzde 140,4 artışla 364 bin 475, birlik altın adedi yüzde 173 artışla 457 bin 776, iki buçukluk altın adedi yüzde 280,2 artışla 62 bin ve beşlik Cumhuriyet altını adedi de yüzde 8,3 artışla 403 oldu. Böylece aylık toplam Cumhuriyet altını üretimi yüzde 166,9 artışla 3 milyon 95 bin 904 adede ulaşarak rekor kırdı.

Naki Bakır

Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 73,03 dolar
Togg,Mobil deneyim merkezleri açmaya başladı
Togg,Mobil deneyim merkezleri açmaya başladı
Hürjet, Anka-3 ve milli muharip uçaktan sonra bir güzel haber de Gökbey'den gel
Hürjet, Anka-3 ve milli muharip uçaktan sonra bir güzel haber de Gökbey'den gel
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğini riske edebilecek herhangi bir gelişme söz konusu değil
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğini riske edebilecek herhangi bir gelişme söz konusu değil
Rekor fiyata ulaşan altında uzman tavsiyesi
Rekor fiyata ulaşan altında uzman tavsiyesi

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.
MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Soda ile ilgili kritik uyarı!

Soda ile ilgili kritik uyarı!

Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi.