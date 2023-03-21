Şikayetçi olduğu kocası, takipsizlik kararı verildiği gün öldürdü

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Sponsorlu İçerik
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Seçime doğru altına hücum
Seçime doğru altına hücum
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şikayetçi olduğu kocası, takipsizlik kararı verildiği gün öldürdü

Pendik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar tarafından öldürülen Tülay Erşahin Yaşar'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük, "Maalesef planlı bir şekilde kadınlar gününde öldürüldü. Tülay, 3 Şubat'ta darbedildikten sonra şikayetçi oldu. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilerek, soruşturma başlatıldı. Katledildiği gün dosya kapatıldı. Kanunlarımız kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan bir uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2023 13:20, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 13:22
Yazdır
Şikayetçi olduğu kocası, takipsizlik kararı verildiği gün öldürdü

Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Murat Yaşar cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Tülay Erşahin'in 3 Şubat'ta kocası Murat Yaşar tarafından darbedildiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Tülay Erşahin'in boşanma davası açmaya hazırlandığı da öğrenildi. Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiği söyledi.

"KOCASI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Avukat Hatice Çörtük, Tülay Erşahin Yaşar'ın öldürülmeden önce kocası tarafından şiddet gördüğünü belirterek, "Bana kocasıyla bir takım problemler yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bir an önce boşanma davası açmamız gerektiğini düşündüm. 3 Şubat'ta da müvekkilim akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Çok kötü durumda olduğunu, kocasının öldüresiye dövdüğünü söyledi. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini söyledi. Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Kendisi uzak olduğu için telefonla destek olmaya çalıştım. Karakolda şikayetinden vazgeçirmek için polisler tarafından ikna edilmeye bile çalışılmış. Ben polislerle konuşarak müvekkilimin şikayetçi olacağını ve bu olayın çok ciddi bir şey olduğunu söyledim. Tülay'a da kocası hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesini sıkı sıkı tembih ettim. Ardından kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bu olayın ardından boşanma davasının hazırlıklarına başladık. Bana, 'Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum' dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Olayın üzerinden 2-3 gün sonra ülkemiz de deprem felaketi yaşandı. Tülay'ın ailesi Adıyaman'da yaşadığı için oraya gitmek zorunda kaldı" dedi.

"KAĞIT ÜZERİNDE KALAN UZAKLAŞTIRMA KARARI, TÜLAY'I KORUYAMADI"

Tülay Erşahin'in darp olayından sonra kocasıyla aynı evde yaşamadığını söyleyen avukat Çörtük, "Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü, o süreçte kocasıyla aynı çatı altında olmadı hiç. Hatta ilk darp olayının olduğu 3-6 Şubat arasında da kocasıyla aynı evde kalmadı. Tülay yeğenleriyle birlikte veya yakın arkadaşlarında kalıyordu. Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. Kocası protokolü imzaladı ve biz 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Mart Pazartesi günü de duruşma tarihi verildi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. 7 Mart Salı günü İstanbul'a gelir gelmez beni arayarak geldiğini söyledi. Kendisine yalnız kalmaması ve kocasıyla iletişimini koparması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundum. Müvekkilim Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadındı. 3 Şubat'taki darp olayından sonra şikayeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim. 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu) kanunumuz aslında kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Van'da sporcuların da bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Van'da sporcuların da bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı
Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Bir yaşındaki oğlunu öldürdü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladı
Bir yaşındaki oğlunu öldürdü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladı

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Soda ile ilgili kritik uyarı!

Soda ile ilgili kritik uyarı!

Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi.