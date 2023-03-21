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Bakan Kasapoğlu, down sendromlu milli sporcularla basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu milli basketbolcularla bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 15:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 16:23
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Bakan Kasapoğlu, down sendromlu milli sporcularla basketbol oynadı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Ankara'daki Altındağ Spor Salonu'nda hazırlanan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Ziyaretinde milli sporcularla basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, "Sadece bugüne özgü değil, bu gençlerimizin, bu yeteneklerimizin, pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız. Farkında olmaya da devam edeceğiz. O yüzden spordaki erişebilirliği en yüksek derecede sağlama noktasında adımlar attık. Bundan sonra da adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu gençlerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği ülkemize getirdi." diyen Kasapoğlu, "Eylül ayının sonunda başlayacak organizasyona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyorlar. Biz de bugün onların yanındayız. Antrenmanlarına katıldık. Motivasyonlarının, bu anlamdaki inançları ve gayretlerinin en yüksek derecede olduğuna şahit olduk. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece bir gün, bir hafta değil, yılın her günü tüm imkanlarımızla, yüreğimizle onların yanındayız. Onları seviyoruz. Onların değerli aileleriyle beraber, devlet olarak, federasyon olarak, kulüpler olarak hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Bu sevinci ve umudu büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Kasapoğlu ayrıca, milli basketbolcu Emre Bolluk'un doğum gününü pasta keserek kutladı.

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