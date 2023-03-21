Hürjet ve Atak-2 uçmaya hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen havacılık projeleri Hürjet ve Atak-2'de, ilk uçuşlara hazırlanılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirterek, 6 bin olan mühendis sayısını 1000 ilaveyle 7 bine çıkaracaklarını söyledi.

Kotil'in, şirketin gündemindeki projelere ilişkin verdiği bilgilere göre, Hürjet, taksi yaparak ilk uçuşuna hazırlanıyor. Atak-2 helikopterine transmisyon bağlandı, motorun bağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Jet motorlu, düşük radar görünümüne sahip Anka-3, taksi yapıyor. Jandarmanın kullanımına sunulacak 3 Gökbey helikopteri için de teslimat hazırlığı yapılıyor.

- HAVELSAN'ın sınır güvenliği çözümleri

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şirket olarak askeri, kamu ve sivil sektöre yönelik gelişmiş, güvenilir "ülke güvenliği sistemleri" sunduklarını dile getirdi.

İhtiyaç duyulan gelişmiş teknolojileri kullanarak sınır boyunca, sınır devriyesini destekleme ve fiziksel gözetlemenin mümkün olmadığı alanlarda ihtiyaçlara cevap verdiklerini anlatan Nacar, "Özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz." diye konuştu.

HAVELSAN Sahil Gözetleme ve Radar Sistemi SGRS ile Gemi Trafik Yönetim Sistemi HAVELSAN VTS'nin, deniz yolu güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"HAVELSAN mühendislik kabiliyetleriyle, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda POLSAN ile ortaklaşa kurduğumuz BİYOTEKSAN üzerinden geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz biyometrik veri teknolojilerinde, nitelikli parmak izi tanıma sistemi, tüm Türkiye'de devreye alındı. Ayrıca kendi ulusal biyometrik veri yönetim sistemini kuran 7. ülke olduk. Yabancı firmalara bağımlılıktan kurtulduk, verilerimizi ve milli sermayemizi koruduk. Dosya tabanlı bir sistemle çalışmakta olan yabancı sistemlerde çıkan arızalar günlerce sürebiliyordu. Açık kaynak teknolojilerle geliştirdiğimiz yerli sistem sayesinde kurumlarımız kesintisiz bir hizmeti verebilmektedir."