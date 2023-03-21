Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.

Hastanede "beyaz kod" verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik görevlisinin darbedilmesi, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.