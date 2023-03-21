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4 gün enkaz altında kaldı, yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içti

Depreme, ailesiyle yaşadığı Antakya'da yakalanan ve 4 gün kaldığı enkaz altında yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içerek hayatta kalan 13 yaşındaki Verde Aslan, hasta yatağında Fenerbahçe yöneticileri ile buluştu. Annesi, babası ve kardeşini depremde kaybeden Verde'ye Fenerbahçe forması hediye edildi. Verde, "En büyük hayalim futbolcu olmaktı, bu ziyaret bana moral oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 16:21, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 16:22
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4 gün enkaz altında kaldı, yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içti

En büyük hayali futbolculuk olan ve ailesini depremde kaybeden 13 yaşındaki Verde Aslan, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Alanya Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından hasta yatağında ziyaret edildi. Ziyarette, Verde için önceden hazırlanan sürpriz video izletildi ve Fenerbahçe forması hediye edildi.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği önlüğünde, "Fenerbahçe Dostluk Kütüphanesi Projesi" çerçevesinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kütüphane ve çocuk oyun alanı açılışı için hastaneye gelen Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, en büyük hayali futbolcu olmak olan Verde'ye moral ziyareti gerçekleştirdi.

Antakya'da depreme yakalanarak 4 gün boyunca enkazda kalan ve Alanya ALKÜ'de tedavisi devam eden Verde'ye önceden sürpriz bir video hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, futbolculardan oluşan ve Verde'ye iyi dileklerin sunulduğu videoyu kendisine izletti. Ziyarette Verde'ye Fenerbahçe forması hediye edilip, tedavi sonrasında İstanbul'a davet edilerek maç sözü verildi. Bu büyük jest karşısında çok mutlu olan Verde, Fenerbahçe'ye ve öncü olan Alanya Fenerbahçeliler Derneğine teşekkür etti.

Ziyarete; Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya ALKÜ Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir İrdem, Fenerbahçe Dernekler iletişim Sorumlusu Asil Ramazan Erkan, Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yağmurla ıslanan bez parçasının suyunu içti

Depremzede Verde, "Enkaz altında dört gün kaldım. Zordu, ilk böyle çok kötü hissetmiştim. Ayağım sıkışmıştı orada. Sonra yağmur falan yağıyordu, oradaki bez parçasına gelmişti. Onu içtim, biraz dayandım; sonra zaten buldular, oradan çıktım.

Çok mutlu olmuştum. 'Sonunda kurtuluyorum' dedim. Çünkü dört gün uzun bir süre. Enkaz altında kaldığım süre içinde birilerinin gelme ihtimaline karşı 10 dakikalık sürelerde uykumu almaya çalıştım ama her gözünü kapattığımda kabus görerek uyandım" dedi.

En büyük hayalinin futbolculuk olduğunu, bu sebeple de Fenerbahçe ekibinin yaptığı ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen Verde, "Hayalim zaten futbolcu olmaktı. Bugün onları görünce hayalime bir adım daha yaklaşmış gibi oldum. Çok mutlu oldum. Depremden önce futbol oynuyordum. Bugün Fenerbahçe gelince çok mutlu oldum. Onlardan video gelince de mutlu oldum. Beni İstanbul'a götüreceklerini söylediler, iyileştikten sonra maçlara gideceğim. Buna da çok sevindim, teşekkürler" diye konuştu.

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