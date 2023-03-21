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Belediyenin hasta nakil aracını, içinde hasta varken haczettiler

Esenyurt Belediyesi'nin ilçedeki yatalak ve diyaliz hastalarını sağlık kurumlarına taşıyan hasta nakil aracına, içerisinde hasta olduğu sırada haciz işlemi uygulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 16:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 17:19
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Bir kamulaştırma davasından dolayı üzerine haciz kaydı konulan Esenyurt Belediyesi'nin hasta nakil aracı, içerisinde hasta varken haczedildi. Belediye adına tescili bulunan 34 ENN 182 resmi plakalı ambülans, bir hastayı İstanbul merkezdeki tam teşeküllü bir hastaneye naklederken, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta haciz kararı olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini belirterek, cankurtaranı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hasta ise, haciz noktasına çağrılan 112 ekipleriyle hastaneye gönderildi. Esenyurt Belediyesi'nin cankurtaranı çekiciyle yed'i emin otoparkına götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; icraya konu olan karara göre, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazının kamulaştırılmasından fiilen kaynaklı alacak davası sebebiyle ambulansa haciz işlemi yapıldığını belirterek, cankurtarana icra konulduğuna ilişkin, belediyeye herhangi bir tebligat gönderilmediğini kaydetti.

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