İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı sefer saatlerinin uzatıldığı duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2023 18:20, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 18:22
Metro İstanbul, ramazan ayı nedeniyle metro saatlerine düzenlemeler getirdi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır." denildi.
#MetroDuyuruMetro İstanbul (@metroistanbul) March 21, 2023
Ramazan ayı sefer planlamamız aşağıdaki gibidir. 🚇 pic.twitter.com/52maasV8sq