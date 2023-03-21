YSK'nın cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.