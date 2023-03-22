Ayasofya gül suyu ile yıkandı

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına bir gün kaldı. Milyonlarca Müslüman bu akşam ilk teravihi kılacak, gece kalkılacak ilk sahurla birlikte de Ramazan başlayacak. Ramazan'ın maneviyatının hep birlikte yaşandığı camilerde de son hazırlıklar dün tamamlandı. İstanbul'da yıllar sonra prangalarından kurtulan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gül suyuyla yıkadı. Ekipler, caminin içi gül suyuyla yıkarken, cami avlusunu ve çevresini de sıcak suyla temizledi. Ayrıca dezenfeksiyon işlemi de yapılan camide temizlik çalışmaları ay boyunca sürecek.

İFTAR VE SERGİ OLMAYACAK

İstanbul'un en önemli manevi merkezlerinden Eyüp Sultan'da da hazırlıklar tamamlandı. Caminin içi ve çevresi gül suyuyla yıkandı. Çalışmaları izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, cami meydanında bu sene de sergi veya iftar organizasyonlarına izin verilmeyeceğini belirterek, önceki yıllarda başlayan bu uygulamadan camiye gelen vatandaşların memnun kaldığını, bu nedenle cami çevresinin ibadete ayrılacağını ifade etti.