Nihayet yıkılıyor: Üst üste konulmuş iki bina gibi

Depremden sonra sosyal medyada çokça konuşulan Bağcılar'daki 8 katlı Uğurlu Apartmanı yıkılıyor. Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada iki farklı bina üst üste konulmuş gibi duran apartmanın, 1999 depreminde orta derecede hasar almıştı. Güçlendirme yapılmayan bina için yıkım kararı verildi.

DÖNÜŞÜME GİRDİ

14 dairede 60 kişinin yaşadığı 28 yıllık bina, kentsel dönüşüme girdi. Dün bütün tedbirler alındıktan sonra binanın çatısına vinçle iş makinesi çıkarıldı. Ardından kontrollü yıkım başladı.

BAĞCILAR'IN GÜNDEMİ TEK

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Binayla ilgili yıkım kararı Aralık 2022'de alınmıştı. Bağcılar'da en önemli gündemimiz kentsel dönüşüm. Son 1 yılda yıkım kararı alınmış 1500 bağımsız bölümü yıktık. 1500 bağımsız bölümün de yıkım kararı alındı. Önümüzdeki günlerde yıkımlara başlayacağız" dedi. Bina, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından 4 gün içinde tamamen yıkılacak. Yerine ise şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira desteği verilecek.