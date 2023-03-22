Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için eğitim seferberliği başladı. Sınav tarihine kadar 8 ve 12'nci sınıflara akıllı eğitim platformu Derslig Pro'da ücretsiz erişim hakkı tanımlanacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Mart 2023 08:20, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 08:22
Türkiye'yi hüzne boğan yıkıcı depremlerin ardından eğitimi yarım kalan öğrencilere yardım eli uzanıyor. Bölgede, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için yeni nesil akıllı eğitim platformu Derslig, ücretsiz eğitim seferberliği başlattı.
Uygulamayla, lise ve yüksek öğretim sınavlarına girmek isteyen depremzede öğrencilere, LGS ve YKS tarihlerine kadar Derslig Pro'da ücretsiz dijital eğitim hakkı tanımlanacak. Projeyle, Derslig'e ulaşarak öğrenci ve afetzede olduğunu belgeleyen ilk ve ortaöğretim öğrencileri, bu haktan yararlanacak.
HAMİDE HANGÜL-