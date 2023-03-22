45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da, 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'na dair açıklamalarda bulundu.

6 ay önce 4 Ekim'de yine Adana'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Soylu, "

Adana İl Emniyeti'miz ve Jandarma'mız durmadılar. Yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular

" dedi.

Çalışmalar neticesinde bu sabah 05.00 itibarıyla harekete geçildi. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, 244 şüpheliden 212'si gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma'nın birlikte yürüttüğü bu operasyonda 2 bin 218 personel ve 30 dedektör köpek görev aldı.

Bakan Soylu,

"Uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Kökünü kurutana kadar da mücadeleye inancımız devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu illete teslim etmeyeceğiz"

sözlerini kullandı.