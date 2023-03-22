45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Seçime doğru altına hücum
Seçime doğru altına hücum
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, 2 bin 218 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 45. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mart 2023 08:36, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 08:37
Yazdır
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da, 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'na dair açıklamalarda bulundu.

6 ay önce 4 Ekim'de yine Adana'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Soylu, "

Adana İl Emniyeti'miz ve Jandarma'mız durmadılar. Yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular

" dedi.

Çalışmalar neticesinde bu sabah 05.00 itibarıyla harekete geçildi. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, 244 şüpheliden 212'si gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma'nın birlikte yürüttüğü bu operasyonda 2 bin 218 personel ve 30 dedektör köpek görev aldı.

Bakan Soylu,

"Uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Kökünü kurutana kadar da mücadeleye inancımız devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu illete teslim etmeyeceğiz"

sözlerini kullandı.

Şanlıurfa'da tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu
Şanlıurfa'da tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu
Tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu
Tabancayla oynayan genç annesinin ölümüne neden oldu
İki belediye zabıtası arasında 'ramazan etkinliği platformu' gerginliği
İki belediye zabıtası arasında 'ramazan etkinliği platformu' gerginliği
Hastane otoparkında araç içinde başında poşetle ölü bulundu
Hastane otoparkında araç içinde başında poşetle ölü bulundu
Rönesans Rezidansın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Rönesans Rezidansın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 103 gözaltı
Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 103 gözaltı

Bu Habere Tepkiniz

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Soda ile ilgili kritik uyarı!

Soda ile ilgili kritik uyarı!

Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi.