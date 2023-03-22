Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 09:23, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 09:25
Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.