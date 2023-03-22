'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaret etti.

Toplantının ardından 2023 emekli bayram ikramiyesine yönelik bir açıklama yapan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"5 bin 500 en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördük. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek modellerimiz var." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin: "(Emekli aylığında düzenleme) Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.