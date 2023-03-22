Çorum'da yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı
Çorum'da tartıştığı yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren dayı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 11:30, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 11:31
İki gün önce tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Sadıklı'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Sadıklı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde'de 20 Mart'ta bir hurdacıda çıkan tartışmada Hüseyin Sadıklı, yeğeni Rıza Sadıklı'yı (37) tabancayla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Rıza Sadıklı kurtarılamamış, kaçan dayı polis ekiplerince yakalanmıştı.