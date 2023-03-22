HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

Buldan, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şartların ve koşulların değişmesi nedeniyle cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirdiklerini belirtti.

Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da deklarasyonlarının tutumlarını tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu belirtti.

Depremin yarattığı yıkımın doğal bir sonuç olmadığını, siyasi bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini savunan Sancar, "Demokratik bir geleceği inşa etmek, özgür bir geleceği kurmak ve büyük barışı tesis etmek ancak birlik ve mücadeleyle yürütülür. Bizim cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararımızın temelinde yatan bu gerekçelerdir, bu hedeftir." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Barış Kayaoğlu ve Toplumsal Özgürlük Partisi Dönem Sözcüsü Juliana Gözen de konuşma yaptı.