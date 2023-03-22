Akşener, Gökhan Zan'a rozetini taktı

İYİ Parti'nin grup toplantısında eski futbolcu Gökhan Zan ve Trabzonspor'un eski kaptanlarından Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Zan ve Karaman'a parti rozetini İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener taktı ve "Gökhan Zan evladım oldu, Ünal Karaman zaten kardeşimdi." dedi.

"OMUZ OMUZA DURACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un "Kırmızı çizgimizdir." demiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Akşener konuya ilişkin "Görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım'la da, elbette, amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız." dedi.

Akşener, seçimden sonra İstanbul Sözleşmesini imzalayacaklarını ve uygulayacaklarını ifade etti.

Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bizim için Nevruz, sevginin günüdür; katile özgürlük dilenme günü değildir! Bizim için Nevruz, kardeşliğin günüdür; düşmanlığın günü değildir! Bizim için Nevruz, birliğin günüdür; terörün, günü değildir! Bizim için Nevruz, bastığı toprağı, cennet vatan bilenlerin günüdür; vatanın her değerine, düşman olanların günü değildir! Ama kimsenin şüphesi olmasın. Bugünleri, hep birlikte atlatacağız. Tarihimizden ilham aldığımız, büyük kararlılıkla, güneşli baharlara, hep birlikte ulaşacağız.

İYİ Parti iktidarında, Bahar Bayramımız Nevruz'umuzu, resmi tatil olarak, hep birlikte kutlayacağız. O ateşin üstünden, bir büyük medeniyet olarak, hep beraber atlayacağız. Emin olun, çok az kaldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TEPKİSİ

İktidarın bizi alıştırmak istediği konulardan biri de; rafa kaldırdıkları, İstanbul Sözleşmesi.

Hatırlayın: Kirli bir zihniyetin, dolduruşuna gelip, bir gece aniden, İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attılar. Kendi imzaladıkları sözleşmeyi, kendileri reddettiler. Üstelik, uluslararası bir sözleşmeden, meclis kararı olmadan, hukuksuzca çıkmak istediler.

Bugün geldiğimiz noktada, görüyoruz ki; iktidarın, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak açtığı yolun sonu, artık, kadınların hayatını etkileyecek, yeni tartışmalara çıkıyor. 6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bugün, "birileri" tarafından, tartışmaya açılıyor. Ancak, artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat AK Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. AK Parti'nin Aile Bakanı bile, o koltukta otururken, böylesine ucube bir tartışmayı, millete açıklayamayacaklarını biliyor.

AK Parti'nin grup başkanvekili bile, bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı, dile getiriyor.

Sayın Özlem Zengin de, yaşadığı çirkinlikleri, kadın olduğu için yaşıyor.

Görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım'la da, elbette, amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız.

14 Mayıs'tan sonra da; İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacak ve uygulatacağız!

AFET TEPKİSİ

Bu iktidarın yalanlarının, ortaya saçılmadığı, tek bir afet hatırlıyor musunuz? Yangın oluyor, söndüremiyorlar. Deprem oluyor, yetişemiyorlar. Sel oluyor, canlarımızı kurtaramıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarımız okyanusta boğulmuyor. 2023 yılında, insanlarımız, alt geçitte boğuluyor. Böyle bir rezalet olabilir mi?

Afet ve felaketlerde, makamının gereğini yapıp, sorumluluk almak yerine; sürekli olarak, saçma sapan açıklamalara sığınıyor.

Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Sirk yönetmiyorsunuz, devlet yönetiyorsunuz, devlet! Bu millet artık bıktı, usandı!