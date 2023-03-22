Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketi tarafından hazırlanan "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, kamu kuruluşu EÜAŞ sektördeki ağırlığını sürdürüyor.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmaya göre, EÜAŞ'a bağlı santrallerin 21 bin 254 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'nin 104 bin 136 megavatlık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20,4'üne denk geliyor. EÜAŞ'ın kurulu gücünün 13 bin 903 megavatını hidroelektrik santralleri, 4 bin 735 megavatını doğal gaz santralleri, 2 bin 424 megavatını yerli kömür santralleri ve 17 megavatını da rüzgar santralleri oluşturuyor.

Özel sektör şirketleri arasında ise 3 bin 969 megavat kurulu güçle en büyük şirket ENKA oldu. ENKA, bu rakamla Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 3,8'ini oluşturdu. Araştırmaya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA'ya ait doğal gaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkati çekti.

En büyük 3. elektrik üreticisi ise 3 bin 727 megavatlık kurulu güçle Enerjisa olarak belirlendi. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa, ilk 3 arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olarak öne çıktı.

Listenin 4. sırasında 3 bin 361 megavatlık kurulu gücüyle Cengiz Enerji, 5. sırasında ise 2 bin 818 megavatlık kurulu gücüyle Eren Enerji yer aldı.

- Yenilenebilir enerji vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, MW100'ün, enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Böyle 1 yılda bile enerji üretim portföyünü çeşitlendiren, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren Türkiye'nin, tüm küresel zorluklara karşın başarı hikayesine devam ettiğini gördük. 2022'de gerçekleştirilen yatırımlarla net kapasite artışı yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşti. Gerek enerji güvenliği gerek de enerji dönüşümü konularında Türkiye pek çok ülkeye örnek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enerji Günlüğü Şirketi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara da dünyanın gündemindeki ana trendlerden birinin dijital dönüşüm olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye de her alanda hedef belirlerken bu faktörü mutlaka dikkate almalı. Çünkü 'dönüşmeyen yok olur' demek yanlış olmaz. Türkiye'nin elektrik üretimi 2022'de geriledi. Peki büyüyen bir ekonomide elektrik üretimi düşer mi? Düşebilir elbette. Elektrik üretimindeki kaynak dağılımınız ve kullandığınız teknolojideki değişim ya da dönüşüm, tüketirken enerjiden aldığınız faydanın artması, yani verimli tüketmeniz, toplam elektrik ihtiyacınızı azaltacaktır. Peki Türkiye'de var mı böyle bir durum? Olduğunu umuyoruz. Mesela sadece buzdolaplarına getirilen asgari verimlilik standartları bile ülke ölçeğinde ciddi enerji tasarrufu sağlar."