Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
AYM'den HDP'nin talebine ret
AYM'den HDP'nin talebine ret
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisinin belirlendiği MW100 Türkiye Araştırması'nda, 21 bin 254 megavatlık üretim kapasitesiyle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) zirvede yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 12:24, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 12:26
Yazdır
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketi tarafından hazırlanan "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, kamu kuruluşu EÜAŞ sektördeki ağırlığını sürdürüyor.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmaya göre, EÜAŞ'a bağlı santrallerin 21 bin 254 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'nin 104 bin 136 megavatlık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20,4'üne denk geliyor. EÜAŞ'ın kurulu gücünün 13 bin 903 megavatını hidroelektrik santralleri, 4 bin 735 megavatını doğal gaz santralleri, 2 bin 424 megavatını yerli kömür santralleri ve 17 megavatını da rüzgar santralleri oluşturuyor.

Özel sektör şirketleri arasında ise 3 bin 969 megavat kurulu güçle en büyük şirket ENKA oldu. ENKA, bu rakamla Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 3,8'ini oluşturdu. Araştırmaya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA'ya ait doğal gaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkati çekti.

En büyük 3. elektrik üreticisi ise 3 bin 727 megavatlık kurulu güçle Enerjisa olarak belirlendi. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa, ilk 3 arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olarak öne çıktı.

Listenin 4. sırasında 3 bin 361 megavatlık kurulu gücüyle Cengiz Enerji, 5. sırasında ise 2 bin 818 megavatlık kurulu gücüyle Eren Enerji yer aldı.

- Yenilenebilir enerji vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, MW100'ün, enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Böyle 1 yılda bile enerji üretim portföyünü çeşitlendiren, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren Türkiye'nin, tüm küresel zorluklara karşın başarı hikayesine devam ettiğini gördük. 2022'de gerçekleştirilen yatırımlarla net kapasite artışı yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşti. Gerek enerji güvenliği gerek de enerji dönüşümü konularında Türkiye pek çok ülkeye örnek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enerji Günlüğü Şirketi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara da dünyanın gündemindeki ana trendlerden birinin dijital dönüşüm olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye de her alanda hedef belirlerken bu faktörü mutlaka dikkate almalı. Çünkü 'dönüşmeyen yok olur' demek yanlış olmaz. Türkiye'nin elektrik üretimi 2022'de geriledi. Peki büyüyen bir ekonomide elektrik üretimi düşer mi? Düşebilir elbette. Elektrik üretimindeki kaynak dağılımınız ve kullandığınız teknolojideki değişim ya da dönüşüm, tüketirken enerjiden aldığınız faydanın artması, yani verimli tüketmeniz, toplam elektrik ihtiyacınızı azaltacaktır. Peki Türkiye'de var mı böyle bir durum? Olduğunu umuyoruz. Mesela sadece buzdolaplarına getirilen asgari verimlilik standartları bile ülke ölçeğinde ciddi enerji tasarrufu sağlar."

Ekonomistler politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor
Ekonomistler politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
DSİ, su kaynakları için 'hayatın her alanında tasarruf' öneriyor
DSİ, su kaynakları için 'hayatın her alanında tasarruf' öneriyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
Askerlik işlemleri artık e-Devlet Kapısı'nda
Askerlik işlemleri artık e-Devlet Kapısı'nda

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.