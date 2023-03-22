Sahte diş hekimliğinden hükmüydü, yine sahte diş hekimliğinden tutuklandı
Iğdır'da izinsiz ve yetkisiz klinik işlettiği iddiasıyla hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yine sahte diş hekimliği yaparken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 13:04, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 13:05
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin yetkisiz ve izinsiz klinik işlettiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de aynı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Klinikte yapılan aramada diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.