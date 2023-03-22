Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
AYM'den HDP'nin talebine ret
AYM'den HDP'nin talebine ret
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi

"Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP'nin gücüne güç kattınız"- "600 kişiden müteşekkil milletvekili aday listesinde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki bizim dava ve yol arkadaşımız olarak, nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiniz olacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 13:06, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 13:35
Yazdır
Bahçeli, milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili aday adaylarına gönderdiği "teşekkür" mektubunda, "Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP'nin gücüne güç kattınız." ifadelerine yer verdi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, dün sona eren başvuru sürecinin ardından aday adaylarına gönderdiği teşekkür mektubunda, Türk siyaset ve demokrasi hayatının tarihi nitelikli seçimlerinin, 14 Mayıs 2023'de tüm yurt sathında yapılacağını anımsattı.

Mektubunda, bu seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem TBMM'nin de milli iradenin tercihiyle belirleneceğini belirten Bahçeli, aynı zamanda ilk 5 yıllık müktesebatı göz alıcı müstesna gelişme ve ilerlemelere sahne olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 5 yıllık sürecine, 14 Mayıs'ı müteakiben geçilmiş olacağının altını çizdi.

Bahçeli, son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve su taşkınlarının, kaybedilen vatandaşların ve yıkıma uğrayan şehirlerin, bu seçim kampanya döneminin hassas, sakin, sağduyulu ve acılara saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirdiğini vurguladı.

Mektubunda, bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda sürecinin böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmediğine işaret eden Bahçeli, "Her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin geleceğini huzur ve güven içinde kurmaya hem kararlı hem de muktedir olduğunu belirttiği mektubunda, "Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nu bunun için tarihi bir fırsat olarak niteledi.

- "Haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu belgelediniz"

Mektubunda, milli birlik ve dayanışma ruhunun refakatinde, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve yükselme hedeflerinin, milletine ve devletine sevdalı yürekler marifetiyle daha da güçlenip ilerleyiş kaydedeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları paylaştı:

"Sizin, tarihi ve zorlu bir dönemde partimizden milletvekili aday adaylığı müracaatınız, kanaatimce 'her şeyden önce Türkiye' kabulünüzün, 'önce ülkem ve milletim' kararlılığınızın inkar edilemeyecek tescilidir. Kuşkusuz yolu doğru olanın yükü de ağır olacaktır. Ancak bu ağır yük, milli ve milliyetçi gönüllerin kenetlenmesiyle kaldırılacak, bu sayede ülkemizin önü muhakkak aydınlığa ve huzura açılacaktır. Medeni cesaret gösterdiniz, sorumluluk üstlendiniz, tarafınızı işaret ettiniz, siyaset mücadelemize milletvekili aday adaylığı başvurunuzla haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu berrak bir mizaç eşliğinde belgelediniz.

Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP'nin gücüne güç kattınız.

600 kişiden müteşekkil milletvekili aday listesinde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki bizim dava ve yol arkadaşımız olarak, nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiniz olacaktır.

Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum.

14 Mayıs'ta elbirliğiyle istiklalimize, istikbalimize, davamızın itibarına ve Türkiye'nin gelecek haklarına yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize sonuna kadar itimat ediyorum.

Gösterdiğiniz teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız muazzez heves ve heyecana içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devamını diliyorum.

Şahsınızı ve muhterem ailenizi muhabbetle selamlıyor, mübarek ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olması niyazımla sizleri Cenabıallah'a emanet ediyorum."

Bakan Yanık: 65 bin civarında evlat edinme başvurusu var
Bakan Yanık: 65 bin civarında evlat edinme başvurusu var
Millet İttifakı partileri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvuracak
Millet İttifakı partileri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvuracak
'Polisin sağduyusu Nevruz etkinliğinde olaylar çıkmasını engelledi'
'Polisin sağduyusu Nevruz etkinliğinde olaylar çıkmasını engelledi'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Akşener, Gökhan Zan'a rozetini taktı
Akşener, Gökhan Zan'a rozetini taktı
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.